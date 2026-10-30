Бойкот ЧМ из-за России? В Федерации хоккея Украины отреагировали на решение CAS

Мобилизация союзников и протест

Президент Федерации хоккея Украины Сергей Мазур выразил категорическое разочарование решением Лозанны.

"Мы категорически разочарованы решением Арбитражного суда, поскольку считаем его не только несправедливым, но и таким, которое перечеркивает все достижения украинского хоккея на сегодняшний день. Мы уже инициируем встречу с руководством IIHF для выяснения всех обстоятельств", – подчеркнул Мазур.

В настоящее время опубликована только резолютивная часть решения, поэтому украинская сторона рассчитывает получить разъяснения на переговорах с IIHF в начале следующей недели.

"После того как в кратчайшие сроки мы выясним точную формулировку решения CAS, поскольку сейчас возникает очень много вопросов, сможем сформировать более официальную позицию", – отметил глава ФХУ.

Параллельно Украина формирует международную коалицию и ведет коммуникацию примерно с 35 национальными федерациями.

"Подобные решения – это вопрос не только арбитража, поскольку они непосредственно влияют на международную хоккейную деятельность. Мы прорабатываем создание ноты и будем действовать по всем направлениям", – заявил Мазур.

Президент ФХУ Сергей Мазур (фото: ХК "Кременчуг")

Позиция по бойкоту ЧМ-2027

В украинской федерации отдельно обратили внимание на аномально высокую скорость вынесения вердикта. CAS обязал IIHF допустить российские команды к пяти чемпионатам мира 2027 года, рассмотрев дело всего за четыре дня.

"У нас уже был опыт работы с CAS, и обычно это занимает два, три, пять или шесть месяцев. В моей практике вообще не было ни одного решения CAS, принятого за четыре дня", – добавил руководитель украинского хоккея.

В то же время вопрос потенциального бойкота чемпионата мира 2027 года, куда сборная Украины вернулась в элитный дивизион впервые за 20 лет, пока не поднимается.

"Говорить о возможных сценариях пока рано – давайте дождемся официального решения. Возникает много вопросов: как именно россияне будут допущены (если будут), в каких возрастных категориях, в каком статусе и с какого года? Сейчас эти юридические аспекты нам неизвестны", – пояснил Мазур.