Потратила три сетбола: Костюк проиграла Гофф и окончательно завершила сезон

WTA Finals 2026. Групповой этап, 3-й тур

Марта Костюк (Украина) – Коко Гофф (США) – 4:6, 5:7.

Костюк имел проблемы с запястьем, но чуть не перевела матч в третий сет

В первой партии Коко Гофф быстро захватила инициативу и повела со счетом 5:2. После этого Марта Костюк воспользовалась медицинским таймаутом из-за проблем с запястьем правой руки. Украинка вернулась на корт и смогла сократить отставание, однако американка удержала преимущество и забрала сет.

Во второй партии Костюк уже удалось перехватить контроль над игрой. Украинка повела 3:0, после чего медицинская помощь понадобилась Гоффу: у американки были проблемы с поясницей и участком тазобедренного сустава.

По возвращении на корт Гофф выиграла один гейм, но Марта продолжила доминировать и довела счет до 5:1. Более того, украинка получила три сетбола на подаче соперницы, однако не смогла реализовать ни одного.

Это явилось переломным моментом встречи. Костюк проиграла шесть геймов подряд, а Гофф оформила три брейка и завершила матч победой. Поединок длился 1 час 33 минуты.

Статистика не отражает драматизма поражения

По отдельным статистическим показателям Костюк не уступала американцам. Украинка допустила пять двойных ошибок против девяти у соперницы, а также имела лучший процент попадания первой подачи - 62% против 59%.

По количеству непринужденных ошибок теннисистки также были практически равны: 28 у Марты и 27 у Гофф.

Костюк завершила сезон с самой длинной серией поражений в карьере

Для Марты это было третье поражение на нынешнем Итоговом турнире. Ранее украинка уступила чешке Линди Носковой и американке Джессике Пегуле - оба матча завершились в двух сетах. После этих результатов Костюк досрочно упустила шансы на выход в полуфинал.

Поражение от Гофф стало для украинки седьмой подряд - самая длинная серия неудач в ее профессиональной карьере. Один из этих матчей Марта завершила досрочно из-за отказа в китайском Нинбо. В последний раз победу она одерживала в 1/16 финала US Open.

В то же время, сезон-2026 стал самым успешным в карьере Костюк в женском туре. Украинка добралась до полуфиналов двух турниров Grand Slam - Ролана Гарроса и Уимблдона, а также стала чемпионкой соревнований категории WTA 1000 в Мадриде.

Свитолина еще может пробиться в полуфинал Итогового турнира

В отличие от Костюк, другая представительница Украины Элина Свитолина сохраняет шансы на выход в полуфинал Итогового турнира.

Для этого ей необходимо победить "нейтральную" Арину Сабаленко в заключительном матче группового этапа. Перед этим Свитолина одержала важную волевую победу над чешкой Каролиной Муховой, отыгравшись после проигранного первого сета.

Матч Свитолиной против Сабаленки состоится в пятницу, 13 ноября, вторым запуском.