Змарнувала три сетболи: Костюк програла Гофф та остаточно завершила сезон

WTA Finals 2026. Груповий етап, 3-й тур

Марта Костюк (Україна) - Коко Гофф (США) - 4:6, 5:7.

Костюк мала проблеми із зап'ястком, але ледь не перевела матч у третій сет

У першій партії Коко Гофф швидко захопила ініціативу та повела з рахунком 5:2. Після цього Марта Костюк скористалася медичним таймаутом через проблеми із зап'ястком правої руки. Українка повернулася на корт і змогла скоротити відставання, однак американка втримала перевагу та забрала сет.

У другій партії вже Костюк вдалося перехопити контроль над грою. Українка повела 3:0, після чого медична допомога знадобилася Гофф: американка мала проблеми з попереком і ділянкою кульшового суглоба.

Після повернення на корт Гофф виграла один гейм, але Марта продовжила домінувати й довела рахунок до 5:1. Ба більше, українка отримала три сетболи на подачі суперниці, проте не змогла реалізувати жодного.

Це стало переломним моментом зустрічі. Костюк програла шість геймів поспіль, а Гофф оформила три брейки та завершила матч перемогою. Поєдинок тривав 1 годину 33 хвилини.

Статистика не відображає драматизму поразки

За окремими статистичними показниками Костюк не поступалася американці. Українка припустилася п'яти подвійних помилок проти дев'яти у суперниці, а також мала кращий відсоток влучання першої подачі - 62% проти 59%.

За кількістю невимушених помилок тенісистки також були практично рівними: 28 у Марти та 27 у Гофф.

Костюк завершила сезон із найдовшою серією поразок у кар'єрі

Для Марти це була третя поразка на нинішньому Підсумковому турнірі. Раніше українка поступилася чешці Лінді Носковій та американці Джессіці Пегулі - обидва матчі завершилися у двох сетах. Після цих результатів Костюк достроково втратила шанси на вихід до півфіналу.

Поразка від Гофф стала для українки сьомою поспіль - це найдовша серія невдач у її професійній кар'єрі. Один із цих матчів Марта завершила достроково через відмову в китайському Нінбо. Востаннє перемогу вона здобувала в 1/16 фіналу US Open.

Водночас сезон-2026 став найуспішнішим у кар'єрі Костюк у жіночому турі. Українка дісталася півфіналів двох турнірів Grand Slam - Ролан Гарросу та Вімблдону, а також стала чемпіонкою змагань категорії WTA 1000 у Мадриді.

Світоліна ще може пробитися до півфіналу Підсумкового турніру

На відміну від Костюк, інша представниця України Еліна Світоліна зберігає шанси на вихід до півфіналу Підсумкового турніру.

Для цього їй необхідно перемогти "нейтральну" Аріну Сабалєнку в заключному матчі групового етапу. Перед цим Світоліна здобула важливу вольову перемогу над чешкою Кароліною Муховою, відігравшись після програного першого сету.

Матч Світоліної проти Сабалєнки відбудеться у п'ятницю, 13 листопада, другим запуском.