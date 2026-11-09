Сойти с ума от напряжения: Гофф и Пегула выдали 3-часовую драму на WTA Finals в группе Костюк (видео)

Итоговый турнир WTA. Группа 1, 1-й тур

Коко Гофф (США) – Джессика Пегула (США) – 6:4, 6:7, 6:2

Битва на истощение

Встреча американских теннисисток растянулась на 2 часа и 39 минут и завершилась победой Гофф в трех сетах. Первую партию Коко забрала благодаря брейку в последнем гейме, однако самые драматические события разгорелись во втором сете.

Гофф совершала камбек со счета 1:5 и даже имела матчбол при 6:5, однако Пегула смогла отыграться и дожать соперницу на тай-брейке. Впрочем, изнурительная борьба стоила Джессике слишком многих сил – в решающей партии Коко мгновенно совершила брейк, оторвалась 3:0 и дожала оппонентку.

Значение победы для Гофф

"Думаю, главную роль сегодня сыграла ментальность. Даже после утраченного матчбола во втором сете я смогла полностью перезагрузиться и вернуть контроль", – отметила Гофф по завершении поединка.

Для Коко эта победа стала шестой в 11-ти личных встречах с Пегулой и третьей подряд в текущем сезоне. Кроме того, 22-летняя американка стала самой молодой теннисисткой со времен Мартины Хингис (1996-2000), которой удалось сыграть на Итоговом турнире пять раз подряд.

Ситуация в группе Марты Костюк

По итогам первого тура группу возглавила чешка Линда Носкова, которая в двух сетах одолела украинку Марту Костюк (6:2, 4:6). Гофф занимает вторую строчку, Пегула идет третьей, а Костюк замыкает квартет.

Матчи второго тура пройдут во вторник, 10 ноября. Марта Костюк сыграет против Джессики Пегулы (начало – не раньше 22:00 по киевскому времени), после чего на корт выйдут лидеры группы – Носкова и Гофф.