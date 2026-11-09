Збожеволіти від напруги: Гофф і Пегула видали 3-годинну драму на WTA Finals у групі Костюк (відео)
На Підсумковому турнірі WTA Finals у Каліфорнії відбувся надпринциповий поєдинок першого туру. Четверта ракетка світу Коко Гофф та п'ята номер світового рейтингу Джессіка Пегула влаштували справжні американські гірки на корті.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Підсумковий турнір WTA. Група 1, 1-й тур
Коко Гофф (США) – Джессіка Пегула (США) – 6:4, 6:7, 6:2
Битва на виснаження
Зустріч американських тенісисток розтягнулася на 2 години та 39 хвилин і завершилася звитягою Гофф у трьох сетах. Першу партію Коко забрала завдяки брейку в останньому геймі, проте найдраматичніші події розгорілися в другому сеті.
Гофф здійснювала камбек із рахунку 1:5 і навіть мала матчбол при 6:5, однак Пегула змогла відігратися та дотиснути суперницю на тай-брейку. Утім, виснажлива боротьба коштувала Джессіці занадто багатьох сил – у вирішальній партії Коко миттєво зробила брейк, відірвалася 3:0 і дотиснула опонентку.
Значення перемоги для Гофф
"Думаю, головну роль сьогодні зіграла ментальність. Навіть після втраченого матчболу в другому сеті я змогла повністю перезавантажитися та повернути контроль", – зазначила Гофф після завершення поєдинку.
Для Коко ця перемога стала шостою в 11-ти особистих зустрічах із Пегулою та третьою поспіль у поточному сезоні. Крім того, 22-річна американка стала наймолодшою тенісисткою з часів Мартіни Хінгіс (1996–2000), якій вдалося зіграти на Підсумковому турнірі п'ять разів поспіль.
Ситуація в групі Марти Костюк
За підсумками першого туру групу очолила чешка Лінда Носкова, яка у двох сетах здолала українку Марту Костюк (6:2, 4:6). Гофф посідає другу сходинку, Пегула йде третьою, а Костюк наразі замикає квартет.
Матчі другого туру відбудуться у вівторок, 10 листопада. Марта Костюк зіграє проти Джессіки Пегули (початок – не раніше 22:00 за київським часом), після чого на корт вийдуть лідерки групи – Носкова та Гофф.
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