Впервые в карьере: Дарья Снигур пробилась в финал турнира WTA

Путь к решающему матчу и национальный рекорд

Полуфинальное противостояние оказалось напряженным, однако Снигур продемонстрировала высокую устойчивость в ключевые моменты. Первый сет украинка выиграла на тай-брейке, после чего уверенно закрыла вторую партию – 7:6(4), 6:3.

Выход в финал стал для Дарии историческим достижением. Она стала первой теннисисткой в истории Украины, которая сыграет в решающем матче за одиночный титул за все 12 лет турнира в Чехии.

Для самой Снигур это был второй полуфинал на уровне WTA-тура и первый, завершившийся ее победой. Напомним, в феврале она остановилась в шаге от финала на турнире в румынском Клуж-Напоке.

Кто станет соперницей в финале

Соперница Дарии Снигур в борьбе за главный трофей Prague Open определится во втором полуфинальном поединке, в котором встретятся представительница Австрии Лилли Таггер и чешка Барбора Крейчикова.