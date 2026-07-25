Вперше в кар'єрі: Дарія Снігур пробилась в фінал турніру WTA

Шлях до вирішального матчу та національний рекорд

Півфінальне протистояння виявилося напруженим, однак Снігур продемонструвала високу стійкість у ключові моменти. Перший сет українка виграла на тай-брейку, після чого упевнено закрила другу партію - 7:6(4), 6:3.

Вихід до фіналу став для Дарії історичним досягненням. Вона стала першою тенісисткою в історії України, яка зіграє у вирішальному матчі за одиночний титул за всі 12 років проведення турніру в Чехії.

Для самої Снігур це був другий півфінал на рівні WTA-туру і перший, який завершився її перемогою. Нагадаємо, у лютому вона зупинилася за крок до фіналу на турнірі в румунському Клуж-Напоці.

Хто стане суперницею у фіналі

Суперниця Дарії Снігур у боротьбі за головний трофей Prague Open визначиться у другому півфінальному поєдинку, в якому зустрінуться представниця Австрії Ліллі Таггер та чешка Барбора Крейчикова.