Впервые за 3 года: Гофф вышла в четвертьфинал US Open

Течение матча

Несмотря на победу в двух сетах, матч получился непростым для четвертой ракетки мира. На старте первого сета Гофф проиграла свою подачу и позволила Йовичу выйти вперед. Впрочем, после этого Коко выиграла 6 гейма подряд и разгромила соперницу 6:1.

Еще более непросто состоял второй сет, в котором Йович держалась до счета 4:4. Однако потом она отдала соотечественнице брейк и, наконец, всю партию.

US Open 2026. Женщины. 1/8 финала

Ива Йович (США) – Коко Гофф (США) – 1:6, 4:6

Путь Гофф и повторение достижения Серены Уильямс

Победа над Йовичем стала для 22-летней Гофф 10-й подряд, а также 9-й подряд в двух сетах, что является лучшей сухой серией в ее карьере. В последний раз она отдавала сет еще на старте выигрышного для нее турнира в Цинциннате.

Гофф пробилась в 1/4 финала US Open впервые с 2023 года, когда получила свой дебютный титул Grand Slam. Кроме того, Коко стала самой молодой американкой с 2003-го года (после 21-летней Серены Уильямс), которой удалось дойти по меньшей мере до четвертьфинала на трех мейджорах в течение одного сезона.

"Первый сет был для меня очень высокого уровня, а во втором Ива добавила. Я довольна тем, как смогла закрыть последний гейм. Я уже привыкла играть на этой стадии, поэтому момент не кажется таким давящим", - поделилась Гофф после матча.

Следующая соперница

В 1/4 финала Коко Гофф сыграет против 5-й сеяной Мирры Андреевой. Американка уверенно лидирует в очных противостояниях со счётом 5:0.