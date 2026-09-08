Вперше за 3 роки: Гофф вийшла в чвертьфінал US Open

Перебіг матчу

Попри перемогу в двох сетах, матч вийшов непростим для четвертої ракетки світу. На старті першого сету Гофф програла свою подачу та дозволила Йович вийти вперед. Втім, після цього Коко виграла 6 геймів поспіль та розгромила суперницю 6:1.

Ще більш непросто складався другий сет, в якому Йович трималася до рахунку 4:4. Проте потім вона віддала співвітчизниці брейк та зрештою - всю партію.

US Open 2026. Жінки. 1/8 фіналу

Іва Йович (США) - Коко Гофф (США) - 1:6, 4:6

Шлях Гофф та повторення досягнення Серени Вільямс

Перемога над Йович стала для 22-річної Ґофф 10-ю поспіль, а також 9-ю поспіль у двох сетах, що є найкращою сухою серією в її кар’єрі. Востаннє вона віддавала сет ще на старті виграшного для неї турніру в Цинциннаті.

Ґофф пробилася до 1/4 фіналу US Open уперше з 2023-го року, коли здобула свій дебютний титул Grand Slam. Крім того, Коко стала наймолодшою американкою з 2003-го року (після 21-річної Серени Вільямс), якій вдалося дійти щонайменше до чвертьфіналу на трьох мейджорах протягом одного сезону.

"Перший сет був для мене дуже високого рівня, а у другому Іва додала. Я задоволена тим, як змогла закрити останній гейм. Я вже звикла грати на цій стадії, тому момент не здається таким тиснучим", - поділилася Ґофф після матчу.

Наступна суперниця

У 1/4 фіналу Коко Ґофф зіграє проти 5-ї сіяної Мірри Андрєєвої. Американка впевнено лідирує в очних протистояннях із рахунком 5:0.