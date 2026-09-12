Так выглядит "русский мир": удар РФ разрушил квартиру Ястремской семьи в Одессе

Разрушенная квартира

Теннисистка опубликовала несколько видео с результатами вражеского удара. На них можно увидеть значительные разрушения дома в Одессе – и, в частности, квартиры.

"Эта ночь... Эта квартира принадлежала нашей семье. Вот как выглядит "русский мир". Прямой удар крылатой ракеты "Калибр", - добавила Ястремская.

Последствия российской атаки по Одессе

Ночью 12 сентября Россия нанесла удар по Одессе, в результате которого был поврежден многоэтажный жилой дом.

Количество пострадавших в результате удара постоянно росло - по состоянию на данный момент известно о 17 пострадавших, среди которых пятимесячный ребенок.