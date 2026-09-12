Так выглядит "русский мир": удар РФ разрушил квартиру Ястремской семьи в Одессе
Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, что квартира ее семьи была разрушена в результате обстрела Одессы. По ее словам, в дом попала российская ракета "Калибр".
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу Даяны Ястремской в Instagram.
Разрушенная квартира
Теннисистка опубликовала несколько видео с результатами вражеского удара. На них можно увидеть значительные разрушения дома в Одессе – и, в частности, квартиры.
"Эта ночь... Эта квартира принадлежала нашей семье. Вот как выглядит "русский мир". Прямой удар крылатой ракеты "Калибр", - добавила Ястремская.
Последствия российской атаки по Одессе
Ночью 12 сентября Россия нанесла удар по Одессе, в результате которого был поврежден многоэтажный жилой дом.
Количество пострадавших в результате удара постоянно росло - по состоянию на данный момент известно о 17 пострадавших, среди которых пятимесячный ребенок.
Ранее мы подробно рассказывали о последствиях ночной атаки РФ по Одессе.
Также мы сообщали, что в ночь на 8 сентября россияне атаковали падел-клуб Светолиной и Стаховского в Киеве.