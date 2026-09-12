Так виглядає "руський мир": удар РФ зруйнував квартиру родини Ястремської в Одесі

Зруйнована квартира

Тенісистка опублікувала кілька відео із накслідками ворожого удару. На них можна побачити значні руйнування будинку в Одесі - та, зокрема, квартири.

"Ця ніч... Ця квартира належала нашій родині. Ось як виглядає "руський мир". Прямий удар крилатої ракети "Калібр", - додала Ястремська.

Наслідки російської атаки по Одесі

Уночі 12 вересня Росія завдала удару по Одесі, в результаті якого було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Кількість постраждалих внаслідок удару постійно зростала - станом на зараз відомо про 17 постраждалих, серед яких є п'ятимісячна дитина.