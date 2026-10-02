Выбила соперницу из топ-20: Снигур впервые вышла в 1/16 финала WTA 1000 в Пекине

Течение поединка

Противостояние длилось 2 часа и 12 минут. Стартовый сет остался за итальянкой: при счете 3:3 Паолини сделала решающий брейк, после чего успешно подала на партию – 6:3.

Второй сет прошел в ожесточенной борьбе с обменом брейками и дошел до тайбрейка. Уступая 2:4, Снигур демонстрировала отличную выдержку, выиграла четыре розыгрыша подряд и со второй попытки закрыла сет в свою пользу - 7:6 (7:5).

В решающей партии украинка полностью перехватила инициативу. Сделав два брейка подряд, Дария оторвалась до счета 4:1 и уверенно довела сет до победного финиша – 6:2.

WTA 1000. Пекин. 1/32 финала

Жасмин Паолини (Италия) – Дария Снигур (Украина) – 6:3, 6:7 (5:7), 2:6

Главные достижения и следующая соперница

Победа над Паолини принесла Снигур несколько весомых достижений:

украинка второй раз подряд в Пекине торжествовала после проигранной первой партии;

Дарья впервые в карьере преодолела второй круг на турнирах WTA 1000, прервав неудачную серию после вылетов на этой стадии в Мадриде и Цинциннате;

это третий успех Дарии в матчах против соперниц из топ-20 мирового рейтинга (в частности, в июле украинка одолела Элину Светолину на Уимблдоне).

Дарья Снигур стала второй теннисисткой из Украины в 1/16 финала Пекина после Даяны Ястремской, которая ранее одолела Маю Хвалинскую.

В третьем круге соревнований Дария Снигур встретится с представительницей Австралии Тайлой Престон, которая в своем матче выбила француженку Диан Парри.