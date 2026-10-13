Выбила 14 сеяна: Снигур ударно начала турнир в Ухане

WTA 1000, Ухань. 1/32 финала

Дарья Снигур (Украина) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:4, 7:5

Течение матча

Украинская теннисистка активно начала встречу и повела 3:0 в первом сете. Мертенс сумела сравнять игру, но в конце концов Снигур закрыла партию со счетом 6:4. В начале второй партии теннисистки обменялись брейками. Впоследствии Мертенс захватила преимущество, отобрав подачу Снегиря в пятом гейме.

Однако украинка не разрешила сопернице довести сет до победы. Дария отыгралась благодаря брейкам в восьмом и двенадцатом геймах и выиграла партию 7:5.

Матч продолжался 1 час 47 минут. Снигур не выполнила ни одного эйса, тогда как Мертенс подала шесть. Украинка допустила пять двойных ошибок против трех у соперницы, но имела существенное преимущество по винерам - 28 против 15.

Очередная победа над представительницей топ-20

Победа над Мертенс стала для украинки седьмой в карьере над соперницей первой двадцатки мирового рейтинга. Четыре из этих успехов Снегирь завоевала в течение текущего сезона.

Для Дарии это также дебютная победа в основной сетке турнира в Ухане. В целом украинка начала выступления на пятом для себя турнире категории WTA 1000 в сезоне, в четвертый раз сыграв в основной сетке.

Лучшим результатом Снигур на турнирах этой серии остается выход в 1/8 финала в Пекине, где она уступила россиянке Мирри Андреевой, будущей финалистке соревнований.

Кто станет следующей соперницей украинки

Во втором круге турнира в Ухане Дария Снигур встретится с представительницей Индонезии Джанис Тжен, которая занимает 47-е место в мировом рейтинге WTA.