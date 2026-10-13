Вибила 14 сіяну: Снігур ударно розпочала турнір в Ухані

WTA 1000, Ухань. 1/32 фіналу

Дарія Снігур (Україна) - Елізе Мертенс (Бельгія) - 6:4, 7:5

Перебіг матчу

Українська тенісистка активно розпочала зустріч і повела 3:0 у першому сеті. Мертенс зуміла зрівняти гру, але зрештою Снігур закрила партію з рахунком 6:4. На початку другої партії тенісистки обмінялися брейками. Згодом Мертенс захопила перевагу, відібравши подачу Снігур у п’ятому геймі.

Однак українка не дозволила суперниці довести сет до перемоги. Дарія відігралася завдяки брейкам у восьмому та дванадцятому геймах і виграла партію 7:5.

Матч тривав 1 годину 47 хвилин. Снігур не виконала жодного ейсу, тоді як Мертенс подала шість. Українка припустилася п’яти подвійних помилок проти трьох у суперниці, але мала суттєву перевагу за віннерами - 28 проти 15.

Чергова перемога над представницею топ-20

Перемога над Мертенс стала для українки сьомою в кар’єрі над суперницею з першої двадцятки світового рейтингу. Чотири з цих успіхів Снігур здобула протягом поточного сезону.

Для Дарії це також дебютна перемога в основній сітці турніру в Ухані. Загалом українка розпочала виступи на п’ятому для себе турнірі категорії WTA 1000 у сезоні, вчетверте зігравши в основній сітці.

Найкращим результатом Снігур на турнірах цієї серії залишається вихід до 1/8 фіналу в Пекіні, де вона поступилася росіянці Міррі Андрєєвій, майбутній фіналістці змагань.

Хто стане наступною суперницею українки

У другому колі турніру в Ухані Дарія Снігур зустрінеться з представницею Індонезії Джаніс Тжен, яка посідає 47-ме місце у світовому рейтингу WTA.