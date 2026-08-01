Второй раз в сезоне: Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA в Вашингтоне

Ход матча и упущенное преимущество

Поединок длился более полутора часов. Свитолина, посеянная на турнире под вторым номером, уступила инициативу в первой партии, отдав ее со счетом 3:6.

Во втором сете украинцы удалось перехватить преимущество и вырваться вперед со счётом 3:1. Однако удержать гандикап Свитолина не смогла: проиграв три гейма подряд, она позволила сопернице вернуться в игру и довести сет и матч до победы.

WTA 500. Вашингтон (США), четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина, 2) – Александра Эала (Филиппины) – 3:6, 4:6.

Неудобная соперница и следующий турнир

Это была уже вторая очная встреча теннисисток в сезоне. В середине июня 2026-го года на турнире WTA 500 в Берлине Эала одолела Свитолину в четвертьфинале с аналогичным счетом.

На следующей неделе украинская спортсменка выступит на турнире WTA 1000 в Торонто. Свитолина получила 9-й номер посева и начнет соревнования сразу со второго круга.