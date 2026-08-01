Вдруге в сезоні: Світоліна програла Еалі та залишила турнір WTA у Вашингтоні

Хід матчу та втрачена перевага

Поєдинок тривав понад півтори години. Світоліна, яка була посіяна на турнірі під другим номером, поступилася ініціативою у першій партії, віддавши її з рахунком 3:6.

У другому сеті українці вдалося перехопити перевагу й вирватися вперед із рахунком 3:1. Однак утримати гандикап Світоліна не змогла: програвши три гейми поспіль, вона дозволила суперниці повернутися в гру та довести сет і матч до перемоги.

WTA 500. Вашингтон (США), чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна, 2) - Александра Еала (Філіппіни) - 3:6, 4:6.

Незручна суперниця та наступний турнір

Це була вже друга очна зустріч тенісисток у сезоні. У середині червня 2026-го року на турнірі WTA 500 у Берліні Еала здолала Світоліну у чвертьфіналі з аналогічним рахунком.

Наступного тижня українська спортсменка виступить на турнірі WTA 1000 у Торонто. Світоліна отримала 9-й номер посіву та розпочне змагання одразу з другого кола.