Успех Сачко и изменения в топ-3 среди украинцев в обновленном рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила мировой мужской рейтинг. Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на три позиции и закрепился в топ-200, тогда как Эрик Ваншельбойм совершил впечатляющий прыжок вверх.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные данные Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Взлет Ваншельбойма и позиции украинцев
Лучшим среди украинских теннисистов остается Виталий Сачко, который улучшил свой показатель на три ступени и теперь занимает 192 место мирового зачета.
Главным прорывом недели среди отечественных спортсменов отличился Эрик Ваншельбойм. Благодаря получению очков за победу на турнире в испанской Гандии украинец взлетел сразу на 80 позиций вверх (415 место) и стал третьей ракеткой страны, обогнав Вадима Урсу (417 место).
Также небольшой прогресс демонстрируют Георгий Кравченко (387) и Вячеслав Белинский (473):
- 192 (195). Виталий Сачко (Украина) - 298 очков
- 387 (389). Георгий Кравченко (Украина) - 128 очков
- 415 (495). Эрик Ваншельбойм (Украина) - 114 очков
- 416 (417). Вадим Урсу (Украина) - 114 очков
- 430 (426). Владислав Орлов (Украина) - 109 очков
- 473 (479). Вячеслав Белинский (Украина) - 93 очков
Изменения в топ-10 и лидерство Синнера
На вершине мирового рейтинга уверенно лидирует итальянец Янник Синнер, за ним следуют немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас.
Главные рокировки в первой десятке коснулись сербского ветерана Новака Джоковича, который поднялся на 5-е место, тогда как американец Бен Шелтон потерял две позиции и опустился на 8-е место.
Рейтинг ATP (на 27 июля 2026 года):
- Янник Синнер (Италия) - 13 450 очков
- Александр Зверев (Германия) - 8 480 очков
- Карлос Алькарас (Испания) - 8 160 очков
- Феликс Оже-Альясим (Канада) - 4 740 очков
- Новак Джокович (Сербия) - 3 760 очков
- Алекс де Минор (Австралия) - 3 660 очков
- Даниил Медведев - 3 620 очков
- Бен Шелтон (США) - 3 580 очков
- Флавио Коболли (Италия) - 3 420 очков
- Тейлор Фритц (США) - 3 300 очков
Ранее мы сообщали, что в женском рейтинге теннисисток также произошли изменения среди лучших украинских атлеток – Дария Снигур и Александра Олейникова установили личные рекорды.