Успіх Сачка та зміни в топ-3 серед українців в оновленому рейтингу ATP
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оновила чоловічий світовий рейтинг. Перша ракетка України Віталій Сачко піднявся на три позиції та закріпився у топ-200, тоді як Ерік Ваншельбойм здійснив вражаючий стрибок угору.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні дані Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).
Зліт Ваншельбойма та позиції українців
Найкращим серед українських тенісистів залишається Віталій Сачко, який покращив свій показник на три сходинки та тепер посідає 192-ге місце світового заліку.
Головним проривом тижня серед вітчизняних спортсменів відзначився Ерік Ваншельбойм. Завдяки отриманню очок за перемогу на турнірі в іспанській Гандії українець злетів одразу на 80 позицій вгору (415-те місце) і став третьою ракеткою країни, обігнавши Вадима Урсу (417-те місце).
Також невеликий прогрес демонструють Георгій Кравченко (387) та В'ячеслав Бєлінський (473):
- 192 (195). Віталій Сачко (Україна) - 298 очок
- 387 (389). Георгій Кравченко (Україна) - 128 очок
- 415 (495). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 114 очок
- 416 (417). Вадим Урсу (Україна) - 114 очок
- 430 (426). Владислав Орлов (Україна) - 109 очок
- 473 (479). В'ячеслав Бєлінський (Україна) - 93 очок
Зміни в топ-10 та лідерство Сіннера
На вершині світового рейтингу впевнено лідирує італієць Яннік Сіннер, за ним ідуть німець Александр Звєрєв та іспанець Карлос Алькарас.
Головні рокіровки в першій десятці торкнулися сербського ветерана Новака Джоковича, який піднявся на 5-ту сходинку, тоді як американець Бен Шелтон втратив дві позиції та опустився на 8-ме місце.
Рейтинг ATP (станом на 27 липня 2026 року):
- Яннік Сіннер (Італія) - 13 450 очок
- Александр Звєрєв (Німеччина) - 8 480 очок
- Карлос Алькарас (Іспанія) - 8 160 очок
- Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 4 740 очок
- Новак Джокович (Сербія) - 3 760 очок
- Алекс де Мінор (Австралія) - 3 660 очок
- Даніїл Медведєв - 3 620 очок
- Бен Шелтон (США) - 3 580 очок
- Флавіо Коболлі (Італія) - 3 420 очок
- Тейлор Фрітц (США) - 3 300 очок
Раніше ми повідомляли, що в жіночому рейтингу тенісисток також відбулись зміни серед кращих українських атлеток - Дарія Снігур та Олександра Олійникова встановили особисті рекорди.