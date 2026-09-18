Украина узнала расписание матчей против Кипра в Кубке Дэвиса: что известно
Сборная Украины по теннису узнала расписание матчей против Кипра в Кубке Дэвиса. Поединки продлятся 19-20 сентября.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Расписание матчевой встречи
Противостояние рассчитано на пять поединков – четыре одиночных и один парный. Все они пройдут в Никосии.
Суббота, 19 сентября (одиночные матчи):
- Георгий Кравченко - Фотос Фотиадес
- Алексей Крутых – Мелиос Эфстафиу
Воскресенье, 20 сентября (пара + остальные одиночные):
- Владислав Орлов / Александр Овчаренко - Мелиос Эфстафиу / Элефтериос Неос
- Георгий Кравченко – Мелиос Эфстафиу
- Алексей Крутых - Фотос Фотиадес
Разложения сил и контекст противостояния
Украина занимает 47-е место в рейтинге Кубка Дэвиса, опережая Кипр (62-е место) на 15 позиций. В феврале украинцы уступили Люксембургу (1:3), в то время как киприоты разгромили Северную Македонию (5:0).
Лидером Кипра является Мелиос Эфстафиу, занимающий 653-е место ATP. Фотос Фотиадес идет на 1996 позиции рейтинга.
Единственная очная встреча команд состоялась еще в 2012 году и завершилась разгромом киприотов со счетом 5:0.
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