Україна дізналась розклад матчів проти Кіпра в Кубку Девіса: що відомо

Розклад матчевої зустрічі

Протистояння розраховане на п'ять поєдинків - чотири одиночні та один парний. Всі вони пройдуть у Нікосії.

Субота, 19 вересня (одиночні матчі):

Георгій Кравченко - Фотос Фотіадес

Олексій Крутих - Меліос Ефстафіу

Неділя, 20 вересня (пара + решта одиночних):

Владислав Орлов / Олександр Овчаренко - Меліос Ефстафіу / Елефтеріос Неос

Георгій Кравченко - Меліос Ефстафіу

Олексій Крутих - Фотос Фотіадес

Розклади сил та контекст протистояння

Україна посідає 47-ме місце в рейтингу Кубка Девіса, випереджаючи Кіпр (62-ге місце) на 15 позицій. У лютому українці поступилися Люксембургу (1:3), тоді як кіпріоти розгромили Північну Македонію (5:0).

Лідером Кіпру є Меліос Ефстафіу, який посідає 653-тє місце ATP. Фотос Фотіадес іде на 1996-й позиції рейтингу.

Єдина очна зустріч команд відбулась ще у 2012-му році та завершилась розгромом кіпріотів з рахунком 5:0.