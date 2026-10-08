Третья в истории: 15-летняя украинка Скляр пробилась на юниорский WTA Finals
15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр получила право выступить на World Tennis Tour Junior Finals-2026. Турнир соберет восемь лучших юниорок сезона и станет для украиники возможностью сразиться за престижный титул и важные рейтинговые очки.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на World Tennis.
Скляр вошла в топ-8
World Tennis Tour Junior Finals-2026 пройдет 21-25 октября в китайском Чэнду на кортах Sichuan International Tennis Center. В соревнования отобрались восемь лучших юниорок по итогам последних 12 месяцев.
Компанию Скляр на турнире составят:
- Сунь Синьжань (Китай)
- Анна Пушкарева
- Яна Ковачкова (Чехия)
- Ксения Ефремова (Франция)
- Джанае Престон (США)
- Мария Макарова
- Анастасия Цветкович (Сербия)
Участниц разделят на две группы по четыре теннисистки. Каждая спортсменка проведет по три матча, после чего две лучшие из каждого квартета выйдут в полуфинал.
Победительница турнира сможет заработать до 1000 рейтинговых очков. Это столько же, сколько начисляют за победу на юниорском турнире Grand Slam.
Лучший сезон Полины
В 2026 году Полина Скляр продемонстрировала лучшие результаты с начала выступлений. 15-летняя украинка выиграла два турнира категории J200 - в Беникарло и Хасково, дошла до финала J300 в Бамберге и сыграла в полуфинале J500 в Оффенбахе.
На юниорских турнирах Grand Slam Скляр дошла до второго круга Australian Open и Ролан Гаррос, вышла в полуфинал Уимблдона и третий круг US Open.
Благодаря этим результатам украинка вошла в топ-8 мирового юниорского рейтинга и получила право выступить на итоговом турнире сезона.
Украинки уже выигрывали Junior Finals
World Tennis Tour Junior Finals проводится с 2015 года и считается одним из важных этапов перехода от юниорского к профессиональному теннису. В разные годы здесь выступали будущие чемпионки Grand Slam Маркета Вондроушова, Елена Рыбакина, София Кенин и Елена Остапенко.
Выход Скляр в финал - уже третий в истории отечественного тенниса. В 2017 году чемпионкой юниорского Итогового турнира стала Марта Костюк, а в 2019-м Дарья Снигур дошла до финала, где уступила Диан Парри.
Помимо рейтинговых очков, участницы получат гранты на дальнейшие поездки и выступления в профессиональном туре. Общий фонд грантов в 2026 году превысит 220 тысяч долларов, а победительница женского турнира сможет получить до 23 тысяч долларов.
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