Третья в истории: 15-летняя украинка Скляр пробилась на юниорский WTA Finals

Скляр вошла в топ-8

World Tennis Tour Junior Finals-2026 пройдет 21-25 октября в китайском Чэнду на кортах Sichuan International Tennis Center. В соревнования отобрались восемь лучших юниорок по итогам последних 12 месяцев.

Компанию Скляр на турнире составят:

Сунь Синьжань (Китай)

Анна Пушкарева

Яна Ковачкова (Чехия)

Ксения Ефремова (Франция)

Джанае Престон (США)

Мария Макарова

Анастасия Цветкович (Сербия)

Участниц разделят на две группы по четыре теннисистки. Каждая спортсменка проведет по три матча, после чего две лучшие из каждого квартета выйдут в полуфинал.

Победительница турнира сможет заработать до 1000 рейтинговых очков. Это столько же, сколько начисляют за победу на юниорском турнире Grand Slam.

Лучший сезон Полины

В 2026 году Полина Скляр продемонстрировала лучшие результаты с начала выступлений. 15-летняя украинка выиграла два турнира категории J200 - в Беникарло и Хасково, дошла до финала J300 в Бамберге и сыграла в полуфинале J500 в Оффенбахе.

На юниорских турнирах Grand Slam Скляр дошла до второго круга Australian Open и Ролан Гаррос, вышла в полуфинал Уимблдона и третий круг US Open.

Благодаря этим результатам украинка вошла в топ-8 мирового юниорского рейтинга и получила право выступить на итоговом турнире сезона.

Украинки уже выигрывали Junior Finals

World Tennis Tour Junior Finals проводится с 2015 года и считается одним из важных этапов перехода от юниорского к профессиональному теннису. В разные годы здесь выступали будущие чемпионки Grand Slam Маркета Вондроушова, Елена Рыбакина, София Кенин и Елена Остапенко.

Выход Скляр в финал - уже третий в истории отечественного тенниса. В 2017 году чемпионкой юниорского Итогового турнира стала Марта Костюк, а в 2019-м Дарья Снигур дошла до финала, где уступила Диан Парри.

Помимо рейтинговых очков, участницы получат гранты на дальнейшие поездки и выступления в профессиональном туре. Общий фонд грантов в 2026 году превысит 220 тысяч долларов, а победительница женского турнира сможет получить до 23 тысяч долларов.