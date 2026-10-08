Третя в історії: 15-річна українка Скляр пробилась на юніорський WTA Finals

Скляр потрапила в топ-8

World Tennis Tour Junior Finals-2026 відбудеться 21-25 жовтня у китайському Ченду на кортах Sichuan International Tennis Center. До змагань відібралися вісім найкращих юніорок за підсумками останніх 12 місяців.

Компанію Скляр на турнірі складуть:

Сунь Сіньжань (Китай)

Анна Пушкарьова

Яна Ковачкова (Чехія)

Ксенія Єфремова (Франція)

Джанае Престон (США)

Марія Макарова

Анастасія Цветкович (Сербія)

Учасниць розділять на дві групи по чотири тенісистки. Кожна гравчиня проведе по три матчі, після чого дві найкращі з кожного квартету вийдуть до півфіналу.

Переможниця турніру зможе заробити до 1000 рейтингових очок. Це стільки ж, скільки нараховують за перемогу на юніорському турнірі Grand Slam.

Найкращий сезон Поліни

У 2026 році Поліна Скляр продемонструвала найкращі результати від початку виступів. 15-річна українка виграла два турніри категорії J200 - у Бенікарло та Хасково, дійшла до фіналу J300 у Бамберзі та зіграла у півфіналі J500 в Оффенбаху.

На юніорських турнірах Grand Slam Скляр дійшла до другого кола Australian Open і Ролан Гаррос, вийшла до півфіналу Вімблдону та третього кола US Open.

Завдяки цим результатам українка увійшла до топ-8 світового юніорського рейтингу та отримала право виступити на підсумковому турнірі сезону.

Українки вже вигравали Junior Finals

World Tennis Tour Junior Finals проводиться з 2015 року та вважається одним із важливих етапів переходу від юніорського до професійного тенісу. У різні роки тут виступали майбутні чемпіонки Grand Slam Маркета Вондроушова, Єлєна Рибакіна, Софія Кенін та Єлена Остапенко.

Вихід Скляр у фінал – вже третій у історії вітчизняного тенісу. У 2017 році чемпіонкою юніорського Підсумкового турніру стала Марта Костюк, а у 2019-му Дарія Снігур дійшла до фіналу, де поступилася Діан Паррі.

Окрім рейтингових очок, учасниці отримають гранти на подальші поїздки та виступи у професійному турі. Загальний фонд грантів у 2026 році перевищить 220 тисяч доларів, а переможниця жіночого турніру зможе отримати до 23 тисяч доларів.