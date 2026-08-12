Третья дуэль сезона: когда и где смотреть полуфинал турнира в Торонто Свитолина – Свентек

Путь теннисисток в полуфинал

Элина Свитолина проводит очередной впечатляющий отрезок сезона. В Торонто украинка одержала уже 40-ю победу в этом году, начав турнир с непростого камбэка в матче против испанки Джессики Бузас Манейро. Затем Свитолина уверенно разобралась с Анастасией Потаповой, выступающей под австрийским флагом, и американкой Амандой Анисимовой. А в четвертьфинале отыгралась после проигранного первого сета в поединке с "нейтральной" россиянкой Екатериной Александровой. Победа над Свентек позволит Элине существенно улучшить позиции в чемпионской гонке и побороться за второй титул серии WTA 1000 в этом году после успеха в Риме.

Ига Свентек на пути в четверку сильнейших демонстрировала уверенную игру против чешки Сары Бейлек, швейцарки Виктории Голубич и "нейтральной" Дианы Шнайдер. Больше всего проблем польской теннисистке создала другая украинка – Марта Костюк в 1/8 финала. Она сумела забрать первый сет, однако Свентек переломила ход встречи (3:6, 6:1, 6:2). Несмотря на отсутствие трофеев в нынешнем сезоне, полька остается крайне опасной соперницей.

История противостояний

Статистика личных встреч на стороне Свентек – 4:3. Полька имеет преимущество и на хардовых кортах – 2:1.

Однако в 2026 году оба очных поединка выиграла именно Свитолина: в четвертьфинале Индиан-Уэллса на харде и в полуфинале Рима на грунте.

Где смотреть игру

Принципиальная встреча лучших теннисисток Украины и Польши начнется 13 августа не ранее 2:00 по киевскому времени.

В Украине прямую трансляцию поединка обеспечат телеканалы Setanta Sports и онлайн-платформа Setanta Sports.

В другом полуфинале канадского "тысячника" сразятся Коко Гофф и Елена Рыбакина.