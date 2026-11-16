Свитолина осталась без главного трофея сезона: чем завершилась битва за титул

Как прошел финальный матч

Свитолина неудачно начала встречу, проиграв гейм на собственной подаче уже на старте первого сета. Андреева повела 2:0, однако украинка быстро отыграла брейк и восстановила равновесие.

Впоследствии россиянка снова захватила инициативу и получила возможность подавать на партию при счете 5:4. Однако Свитолина не сдалась, сделала обратный брейк и сравняла счет – 5:5.

Удержать успех украинцы не удалось. Андреева сразу выиграла гейм на ее подаче, после чего завершила первый сет в свою пользу – 7:5.

Вторая партия тоже началась с брейка Андреевой. Свитолина сразу ответила аналогичным успехом, но при счете 2:2 снова потеряла собственную подачу.

Андреева сохранила преимущество, а в девятом гейме реализовала матчбол на приеме, завершив встречу победой – 6:3.

Элина Свитолина (Украина) – Мирра Андреева – 5:7, 3:6

Второе поражение от Андреевой через неделю

Соперницы уже встречались на нынешнем Итоговом турнире. В первом туре группового этапа "нейтральная" спортсменка одержала убедительную победу - 6:4, 6:0.

После неудачи Свитолина сумела переломить ситуацию и выиграла три матча подряд.

Сначала украинка победила чешку Каролину Мухову - 3:6, 6:2, 6:2, а затем одолела белорусскую Арину Соболенко - 6:3, 3:6, 6:1.

В полуфинале Свитолина не оставила шансов еще одной представительнице Чехии Линди Носковой, отдав сопернице всего три гейма - 6:2, 6:1.

Третий финал Светолиной и упущенный шанс на титул

Для 32-летней украинки это был третий финал Итогового турнира WTA.

В 2018 году Свитолина стала чемпионкой соревнований в Сингапуре, победив в финале американку Слоан Стивенс.

В следующем сезоне она снова дошла до решающего матча, но в китайском Шэньчжэне уступила австралийке Эшли Барти.

В 2026 году украинка вернулась в финал после семилетнего перерыва и стала четвертой по возрасту финалисткой в истории турнира после Винус Уильямс, Мартины Навратиловой и Серены Уильямс.

В противостоянии с Андреевой Свитолина сражалась за 21-й титул в профессиональной карьере и третий в нынешнем сезоне.

В январе украинка выиграла турнир WTA 250 в Окленде, а в мае торжествовала на престижном WTA 1000 в Риме.

Несмотря на поражение в финале, Свитолина завершила Итоговый турнир с тремя победами и во второй раз в карьере стала его вицечемпионкой.