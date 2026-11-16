Світоліна залишилася без головного трофею сезону: чим завершилася битва за титул

Як пройшов фінальний матч

Світоліна невдало розпочала зустріч, програвши гейм на власній подачі вже на старті першого сету. Андрєєва повела 2:0, однак українка швидко відіграла брейк і відновила рівновагу.

Згодом росіянка знову захопила ініціативу та отримала можливість подавати на партію за рахунку 5:4. Проте Світоліна не здалася, зробила зворотний брейк і зрівняла рахунок – 5:5.

Утримати успіх українці не вдалося. Андрєєва одразу виграла гейм на її подачі, після чого завершила перший сет на свою користь – 7:5.

Друга партія також розпочалася з брейку Андрєєвої. Світоліна відразу відповіла аналогічним успіхом, але за рахунку 2:2 знову втратила власну подачу.

Андрєєва зберегла перевагу, а в дев'ятому геймі реалізувала матчбол на прийомі, завершивши зустріч перемогою – 6:3.

Еліна Світоліна (Україна) – Мірра Андрєєва – 5:7, 3:6

Друга поразка від Андрєєвої за тиждень

Суперниці вже зустрічалися на нинішньому Підсумковому турнірі. У першому турі групового етапу "нейтральна" спортсменка здобула переконливу перемогу – 6:4, 6:0.

Після тієї невдачі Світоліна зуміла переломити ситуацію та виграла три матчі поспіль.

Спочатку українка перемогла чешку Кароліну Мухову – 3:6, 6:2, 6:2, а потім здолала білоруску Арину Соболенко – 6:3, 3:6, 6:1.

У півфіналі Світоліна не залишила шансів ще одній представниці Чехії Лінді Носковій, віддавши суперниці лише три гейми – 6:2, 6:1.

Третій фінал Світоліної та втрачений шанс на титул

Для 32-річної українки це був третій фінал Підсумкового турніру WTA.

У 2018 році Світоліна стала чемпіонкою змагань у Сінгапурі, перемігши у фіналі американку Слоан Стівенс.

Наступного сезону вона знову дісталася вирішального матчу, але у китайському Шеньчжені поступилася австралійці Ешлі Барті.

У 2026 році українка повернулася до фіналу після семирічної перерви та стала четвертою найстаршою фіналісткою в історії турніру після Вінус Вільямс, Мартіни Навратілової та Серени Вільямс.

У протистоянні з Андрєєвою Світоліна боролася за 21-й титул у професійній кар'єрі та третій у нинішньому сезоні.

У січні українка виграла турнір WTA 250 в Окленді, а в травні тріумфувала на престижному WTA 1000 у Римі.

Попри поразку у фіналі, Світоліна завершила Підсумковий турнір із трьома перемогами та вдруге в кар'єрі стала його віцечемпіонкою.