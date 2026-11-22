На какие награды претендуют украинки

Впервые с 2023 года, когда Элина Свитолина получила награду в номинации "Возвращение года", представительницы Украины вновь представлены в главных категориях WTA Awards:

Элина Свитолина (№6 WTA) номинирована на главный титул – лучшей теннисистки года. Конкуренцию ей составят Елена Рыбакина (Казахстан), Линда Носкова (Чехия), а также "нейтральные" Арина Соболенко и Мирра Андреева.

Марта Костюк (№10 WTA) претендует на награду "Прогресс года". Ее соперницами в этой категории стали Ива Йович (США), Александра Эала (Филиппины), Сорана Кырстя (Румыния) и Диана Шнайдер.

Победительниц в этих номинациях определят путем голосования среди представителей международных теннисных СМИ. Официальные результаты объявят после 14 декабря.

Обе украинки провели мощный сезон-2026. Свитолина завоевала титулы в Окленде и Риме, дошла до полуфиналов на Australian Open, в Дубае, Индиан-Уэллсе и Штутгарте, а также сыграла в финале Итогового турнира WTA. Костюк провела лучший год в карьере, выиграв турниры в Руане и Мадриде и добравшись до полуфиналов на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне.

Фанатское голосование

Помимо журналистского опроса, на официальном сайте WTA продолжается голосование болельщиков (до 7 декабря). Подписчики платформы WTA Unlocked могут поддержать украинок в следующих категориях: