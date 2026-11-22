Свитолина и Костюк претендуют на престижные награды WTA: как проголосовать за украинок
Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила номинанток на ежегодные награды по итогам сезона-2026. В список попали сразу две представительницы Украины – Элина Свитолина и Марта Костюк, для которых этот год стал особенно успешным.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт организации.
На какие награды претендуют украинки
Впервые с 2023 года, когда Элина Свитолина получила награду в номинации "Возвращение года", представительницы Украины вновь представлены в главных категориях WTA Awards:
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Элина Свитолина (№6 WTA) номинирована на главный титул – лучшей теннисистки года. Конкуренцию ей составят Елена Рыбакина (Казахстан), Линда Носкова (Чехия), а также "нейтральные" Арина Соболенко и Мирра Андреева.
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Марта Костюк (№10 WTA) претендует на награду "Прогресс года". Ее соперницами в этой категории стали Ива Йович (США), Александра Эала (Филиппины), Сорана Кырстя (Румыния) и Диана Шнайдер.
Победительниц в этих номинациях определят путем голосования среди представителей международных теннисных СМИ. Официальные результаты объявят после 14 декабря.
Обе украинки провели мощный сезон-2026. Свитолина завоевала титулы в Окленде и Риме, дошла до полуфиналов на Australian Open, в Дубае, Индиан-Уэллсе и Штутгарте, а также сыграла в финале Итогового турнира WTA. Костюк провела лучший год в карьере, выиграв турниры в Руане и Мадриде и добравшись до полуфиналов на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне.
Фанатское голосование
Помимо журналистского опроса, на официальном сайте WTA продолжается голосование болельщиков (до 7 декабря). Подписчики платформы WTA Unlocked могут поддержать украинок в следующих категориях:
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"Любимица фанатов" в одиночном и парном разрядах – Элина Свитолина и Марта Костюк;
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"Лучший матч сезона" – финал турнира в Риме между Элиной Свитолиной и Коко Гофф;
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"Лучший момент на турнирах WTA 1000" – триумфальный путь Свитолиной к титулу в Риме, где она обыграла трех соперниц из топ-5 рейтинга;
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"Лучший момент турнира WTA 250" – победа Марты Костюк над соотечественницей Вероникой Подрез в финале соревнований в Руане.
Ранее мы сообщали, что WTA обнародовала итоговый мировой рейтинг теннисисток сезона-2026, зафиксировавший исторический финиш для Украины.