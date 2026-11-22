Світоліна та Костюк претендують на престижні нагороди WTA: як проголосувати за українок
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оголосила номінанток на щорічні нагороди за підсумками сезону-2026. До списку потрапили одразу дві представниці України – Еліна Світоліна та Марта Костюк, для яких цей рік став особливо успішним.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт організації.
На які нагороди претендують українки
Уперше з 2023 року, коли Еліна Світоліна здобула приз у номінації "Повернення року", представниці України знову представлені у головних категоріях WTA Awards:
- Еліна Світоліна (№6 WTA) номінована на головне звання – найкращої тенісистки року. Конкуренцію їй складуть Єлена Рибакіна (Казахстан), Лінда Носкова (Чехія), а також "нейтральні" Аріна Соболенко та Мірра Андрєєва.
- Марта Костюк (№10 WTA) претендує на нагороду "Прогрес року". Її суперницями у цій категорії стали Іва Йович (США), Александра Еала (Філіппіни), Сорана Кірстя (Румунія) та Діана Шнайдер.
Переможниць у цих номінаціях визначать шляхом голосування серед представників міжнародних тенісних ЗМІ. Офіційні результати оголосять після 14 грудня.
Обидві українки провели потужний сезон-2026. Світоліна завоювала титули в Окленді та Римі, дісталася півфіналів на Australian Open, у Дубаї, Індіан-Веллсі та Штутгарті, а також зіграла у фіналі Підсумкового турніру WTA. Костюк провела найкращий рік у кар'єрі, вигравши турніри в Руані та Мадриді й дійшовши до півфіналів на "Ролан Гаррос" і Вімблдоні.
Фанатське голосування
Окрім журналістського опитування, на офіційному сайті WTA триває голосування вболівальників (до 7 грудня). Підписники платформи WTA Unlocked можуть підтримати українок у таких категоріях:
- "Улюблениця фанів" в одиночному та парному розрядах – Еліна Світоліна та Марта Костюк;
- "Найкращий матч сезону" – фінал турніру в Римі між Еліною Світоліною та Коко Гофф;
- "Найкращий момент на турнірах WTA 1000" – тріумфальний шлях Світоліної до титулу в Римі, де вона обіграла трьох суперниць із топ-5 рейтингу;
- "Найкращий момент турніру WTA 250" – перемога Марти Костюк над співвітчизницею Веронікою Подрез у фіналі змагань у Руані.
Раніше ми повідомляли, що WTA оприлюднила підсумковий світовий рейтинг тенісисток сезону-2026, який зафіксував історичний фініш для України.