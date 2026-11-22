На які нагороди претендують українки

Уперше з 2023 року, коли Еліна Світоліна здобула приз у номінації "Повернення року", представниці України знову представлені у головних категоріях WTA Awards:

Еліна Світоліна (№6 WTA) номінована на головне звання – найкращої тенісистки року. Конкуренцію їй складуть Єлена Рибакіна (Казахстан), Лінда Носкова (Чехія), а також "нейтральні" Аріна Соболенко та Мірра Андрєєва.

номінована на головне звання – найкращої тенісистки року. Конкуренцію їй складуть Єлена Рибакіна (Казахстан), Лінда Носкова (Чехія), а також "нейтральні" Аріна Соболенко та Мірра Андрєєва. Марта Костюк (№10 WTA) претендує на нагороду "Прогрес року". Її суперницями у цій категорії стали Іва Йович (США), Александра Еала (Філіппіни), Сорана Кірстя (Румунія) та Діана Шнайдер.

Переможниць у цих номінаціях визначать шляхом голосування серед представників міжнародних тенісних ЗМІ. Офіційні результати оголосять після 14 грудня.

Обидві українки провели потужний сезон-2026. Світоліна завоювала титули в Окленді та Римі, дісталася півфіналів на Australian Open, у Дубаї, Індіан-Веллсі та Штутгарті, а також зіграла у фіналі Підсумкового турніру WTA. Костюк провела найкращий рік у кар'єрі, вигравши турніри в Руані та Мадриді й дійшовши до півфіналів на "Ролан Гаррос" і Вімблдоні.

Фанатське голосування

Окрім журналістського опитування, на офіційному сайті WTA триває голосування вболівальників (до 7 грудня). Підписники платформи WTA Unlocked можуть підтримати українок у таких категоріях: