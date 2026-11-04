Свитолина против "нейтралок": украинка узнала соперниц на Итоговом турнире
Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала соперниц на групповом этапе Итогового турнира-2026. За выход в полуфинал украинка сразится с белорусской Ариной Сабаленко, "нейтральной" Миррой Андреевой и чешкой Каролиной Муховой.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты жеребьевки WTA .
Свитолина сыграет в одной группе с Сабаленкой и Андреевой
По итогам жеребьевки Элина Свитолина попала во вторую группу Итогового турнира. Ее соперницами станут вторая ракетка мира Арина Сабаленко, третья ракетка мира Мирра Андреева и представительница Чехии Каролина Мухова.
Состав группы:
- Арина Сабаленко;
- Мирра Андреева;
- Элина Свитолина;
- Королина Мухова.
В другой четверке сыграют представительница Казахстана Елена Рыбакина, американки Коко Гофф и Джессика Пегула, а также чешка Линда Носкова.
Когда состоится Итоговый турнир WTA Finals
Соревнования продлятся с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе (США). На групповом этапе каждая теннисистка сыграет с тремя соперницами. Две лучшие спортсменки из каждой группы выйдут в полуфинал, после чего разыграют титул в матчах на вылет.
Действующей чемпионкой турнира является Елена Рыбакина.
Свитолина вернулась на Итоговый турнир после семи лет
Для Свитолиной это будет первое участие в WTA Finals с 2019 года. Украинка уже выигрывала этот престижный турнир в 2018 году.
Первой запасной участницей соревнований стала еще одна представительница Украины Марта Костюк. Она сможет попасть в основную сетку, если кто-то из восьми участниц снимется с турнира.
Ранее мы рассказывали о финальных рейтингах WTA перед Итоговым турниром – Элина Свитолина и Марта Костюк сохранили позиции в топ-10.