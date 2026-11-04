Світоліна проти "нейтралок": українка дізналась суперниць на Підсумковому турнірі

Світоліна зіграє в одній групі із Сабалєнкою та Андрєєвою

За підсумками жеребкування Еліна Світоліна потрапила до другої групи Підсумкового турніру. Її суперницями стануть друга ракетка світу Аріна Сабалєнка, третя ракетка світу Мірра Андрєєва та представниця Чехії Кароліна Мухова.

Склад групи:

Аріна Сабалєнка;

Мірра Андрєєва;

Еліна Світоліна;

Кароліна Мухова.

В іншій четвірці зіграють представниця Казахстану Єлена Рибакіна, американки Коко Гофф і Джессіка Пегула, а також чешка Лінда Носкова.

Коли відбудеться Підсумковий турнір WTA Finals

Змагання триватимуть з 8 по 15 листопада в Індіан-Веллсі (США). На груповому етапі кожна тенісистка зіграє з трьома суперницями. Дві найкращі спортсменки з кожної групи вийдуть до півфіналу, після чого розіграють титул у матчах на виліт.

Чинною чемпіонкою турніру є Єлена Рибакіна.

Світоліна повернулася на Підсумковий турнір після семи років

Для Світоліної це буде перша участь у WTA Finals із 2019 року. Українка вже вигравала цей престижний турнір у 2018 році.

Також першою запасною учасницею змагань стала ще одна представниця України Марта Костюк. Вона зможе потрапити до основної сітки, якщо хтось із восьми учасниць зніметься з турніру.