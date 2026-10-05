Свитолина пережила матч-триллер в Пекине и пробилась в 1/8 финала (видео)

WTA 1000. Пекин. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 6:4, 7:5

Как Свитолина победила Саккари

Поединок против Марии Саккари складывался для украинской теннисистки непросто с самого начала. На корте шла равная борьба, ведь ни одна из спортсменок не хотела отпускать соперницу в счете. На старте партии Свитолина продемонстрировала характер, отыграв опасный брейкпойнт.

Ключевой момент в первом сете произошел при счете 4:4. Элина добавила в агрессии, сумела совершить решающий брейк на подаче гречанки, после чего уверенно довела дело до победы в партии - 6:4.

Второй сет разворачивался по схожему сценарию: теннисистки шли шаг в шаг, держа собственные подачи к счету 5:5. Однако в самый ответственный момент украинка выиграла два гейма подряд, закрыв матч в свою пользу за чуть более полутора часов – 7:5.

С кем Элина сыграет дальше

Благодаря этому успеху Свитолина в четвертый раз в текущем сезоне вышла в 1/8 финала на турнирах категории WTA 1000.

Следующей соперницей украинки в Пекине станет американка Энн Ли, которая в своем матче третьего круга обыграла швейцарку Белинду Бенчич. Представительница США и украинка ранее встречались только на Ролан Гаррос-2021, где победила Элина.