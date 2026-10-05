Світоліна пережила матч-трилер у Пекіні та пробилася до 1/8 фіналу (відео)
Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує успішний виступ на престижному турнірі серії WTA 1000 у китайському Пекіні. У матчі третього кола українка в напруженій боротьбі здолала представницю Греції Марію Саккарі та крокує далі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі.
WTA 1000. Пекін. 1/16 фіналу
Еліна Світоліна (Україна) – Марія Саккарі (Греція) – 6:4, 7:5
Як Світоліна перемогла Саккарі
Поєдинок проти Марії Саккарі складався для української тенісистки непросто від самого початку. На корті точилася рівна боротьба, адже жодна зі спортсменок не хотіла відпускати суперницю у рахунку. На старті партії Світоліна продемонструвала характер, відігравши небезпечний брейкпойнт.
Ключовий момент у першому сеті стався за рахунку 4:4. Еліна додала в агресії, зуміла здійснити вирішальний брейк на подачі гречанки, після чого впевнено довела справу до перемоги у партії – 6:4.
Другий сет розгортався за схожим сценарієм: тенісистки йшли крок у крок, тримаючи власні подачі до рахунку 5:5. Проте у найвідповідальніший момент українка виграла два гейми поспіль, закривши матч на свою користь за трохи більше ніж півтори години – 7:5.
З ким Еліна зіграє далі
Завдяки цьому успіху Світоліна вчетверте у поточному сезоні вийшла до 1/8 фіналу на турнірах категорії WTA 1000.
Наступною суперницею українки в Пекіні стане американка Енн Лі, яка у своєму матчі третього кола переграла швейцарку Белінду Бенчич. Представниця США та українка раніше зустрічалися лише на Ролан Гаррос-2021, де перемогла Еліна.
Напередодні Дарія Снігур розгромила суперницю та вперше в кар'єрі пробилася до 1/8 фіналу "тисячника".