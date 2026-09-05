Грустная сенсация: Свитолина проиграла россиянке Калинской на US Open

Течение матча

Игра длилась 1 час 53 минуты – и на протяжении всего матча украинка имела сложности при своей первой подаче (49% попаданий за всю игру). В частности, в первом сете Элина смогла взять всего один свой гейм.

Калинская также допускала ошибки - в частности, во втором сете ошибки россиянки и давление от Светолиной привели к победе украинской теннисистки. Также удачно Свитолина начала и третий сет - однако, в конце концов, проблема при подачах вернулась, и в итоге победу праздновала "нейтральная" спортсменка.

US Open-2026. Женщины. Третий раунд

Элина Свитолина (Украина) – Анна Калинская (-) - 3:6, 6:2, 3:6

Статистика Светолиной

Это была шестая встреча Светолиной с Калинской - на сегодняшний день украинка имеет в активе четырехпобеды.

Также следует отметить, что лучшим результатом украинки на US Open остается полуфинал 2019 года. В прошлом году Элина не смогла преодолеть первый раунд турнира. Последний раз третий раунд Открытого чемпионата США Свитолина преодолела в 2021-м году - тогда украинка дошла до четвертьфинала.

В 2026 году Свитолина одержала 11 побед в 15 матчах на турнирах Grand Slam. В частности, Элина доходила в полуфинал Australian Open и четвертьфинал Ролан Гаррос. На Уимблдоне украинка остановилась в первом круге.