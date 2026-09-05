Сумна сенсація: Світоліна програла росіянці Калінській на US Open

Перебіг матчу

Гра тривала 1 годину 53 хвилини - і впродовж всього матчу українка мала складнощі при своїй першій подачі (49% влучань за всю гру). Зокрема, в першому сеті Еліна змогла взяти лише один свій гейм.

Калінська також припускалась помилок - зокрема, в другому сеті помилки росіянки та тиск від Світоліної призвели до перемоги української тенісистки. Також вдало Світоліна почала і третій сет - проте зрештою проблема при подачах повернулась, і в підсумку перемогу святкувала "нейтральна" спортсменка.

US Open-2026. Жінки. Третій раунд

Еліна Світоліна (Україна) – Анна Калінская (-) - 3:6, 6:2, 3:6

Статистика Світоліної

Це була шоста зустріч Світоліної з Калінською - станом на зараз українка має в активі чотириперемоги.

Також варто зазначити, що найкращим результатом українки на US Open лишається півфінал 2019-го року. Минулого року Еліна не змогла подолати перший раунд турніру. Востаннє ж третій раунд Відкритого чемпіонату США Світоліна подолала в 2021-му році - тоді українка дійшла до чвертьфіналу.

У 2026-му році Світоліна здобула 11 перемог у 15 матчах на турнірах Grand Slam. Зокрема, Еліна доходила до півфіналу Australian Open та чвертьфіналу Ролан Гаррос. Натомість, на Вімблдоні українка зупинилась у першому колі.