Стародубцева и Олейникова продолжили неудачные серии и вылетели из турнира WTA 500 в Токио

Стародубцева уступила Сосновычу

Юлия Стародубцева проиграла "нейтральной" белоруске Александре Соснович в встрече, которая длилась 1 час 59 минут. Она завершилась в двух сетах победой белоруски.

В первом сете у Стародубцева было преимущество на старте, однако после проигранного шестого гейма соперница перехватила инициативу и выиграла партию. Во втором сете украинка вела 5:4, однако не смогла удержать преимущество. Соснович выиграла три гейма подряд и завершила матч в свою пользу.

За поединок Стародубцева не выполнила ни одной подачи навылет и допустила две двойные ошибки. У Соснович – три эйса и три двойные ошибки.

Для украинки это четвертое поражение подряд в Туре. В последний раз она побеждала 4 сентября, когда в первом круге US Open одолела гречанку Марию Саккари.

Toray Pan Pacific Open Tennis, WTA 500, Токио. Полуфинал квалификации

Юлия Стародубцева (Украина) – Александра Соснович (-) – 4:6, 5:7

Олейникова проиграла японцы Хонтаме

Другая украинская теннисистка Александра Олейникова уступила представительнице Японии Маи Хонтами. Матч длился 1 час 9 минут и завершился в двух сетах.

Олейникова выполнила три подачи навылет и допустила две двойные ошибки. Украинка проиграла третий матч подряд. Недавно она уступила американке Мэри Стояну в 1/16 финала турнира WTA 250 в Осаке.

Toray Pan Pacific Open Tennis, WTA 500, Токио. Полуфинал квалификации

Александра Олейникова (Украина) – Маи Хонтама (Япония) – 3:6, 1:6