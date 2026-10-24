Стародубцева й Олійникова продовжили невдалі серії та вилетіли з турніру WTA 500 у Токіо
Українські тенісистки Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова завершили виступи у кваліфікації турніру WTA 500 у Токіо. Обидві програли свої матчі півфінального раунду відбору.
Про перебіг та результат матчів розповідає Sport RBC.UA.
Стародубцева поступилася Соснович
Юлія Стародубцева програла "нейтральній" білорусці Олександрі Соснович в зучтрічі, яка тривала 1 годину 59 хвилин. Вона завершилася в двох сетах перемогою білоруски.
У першому сеті Стародубцева мала перевагу на старті, однак після програного шостого гейму суперниця перехопила ініціативу та виграла партію. У другому сеті українка вела 5:4, проте не змогла втримати перевагу. Соснович виграла три гейми поспіль і завершила матч на свою користь.
За поєдинок Стародубцева не виконала жодної подачі навиліт і припустилася двох подвійних помилок. У Соснович - три ейси та три подвійні помилки.
Для українки це четверта поразка поспіль у Турі. Востаннє вона перемагала 4 вересня, коли в першому колі US Open здолала гречанку Марію Саккарі.
Toray Pan Pacific Open Tennis, WTA 500, Токіо. Півфінал кваліфікації
Юлія Стародубцева (Україна) - Олександра Соснович (-) - 4:6, 5:7
Олійникова програла японці Хонтамі
Інша українська тенісистка Олександра Олійникова поступилась представниці Японії Маї Хонтамі. Матч тривав 1 годину 9 хвилин і також завершився в двох сетах.
Олійникова виконала три подачі навиліт і припустилася двох подвійних помилок. Українка програла третій матч поспіль. Нещодавно вона поступилася американці Мері Стояну в 1/16 фіналу турніру WTA 250 в Осаці.
Toray Pan Pacific Open Tennis, WTA 500, Токіо. Півфінал кваліфікації
Олександра Олійникова (Україна) - Маї Хонтама (Японія) - 3:6, 1:6
Раніше ми повідомляли, що 15-річна українка не змогла повторити успіх Костюк і Снігур на Підсумковому турнірі.