Скандал в украинском теннисе: Олейникову исключили из сборной по "неспортивным причинам"

Что сказала Олейникова

О своем отстранении от выступлений за сборную Украины четвертая отечественная ракетка (46-я в мире) узнала сразу после завершения соревнований на US Open 2026. По словам Александры, руководство команды сообщило о ее замене в ростере. В то же время сама спортсменка убеждена, что такое решение принято вовсе не из-за ее игровой формы или спортивных показателей.

Напомним, Олейникова дебютировала в составе национальной команды в апреле во время квалификации против Польши (4:0), где одержала уверенную победу в своем матче.

В предварительный список на финальный турнир, кроме Александры, также входили Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Людмила Киченок. Кто именно заменит теннисистку, капитан сборной Илья Марченко пока не объявил.

Решающий старт в Китае

Финальный этап Кубка Билли Джин Кинг-2026 пройдет с 22 по 27 сентября в китайском городе Шэньчжэнь. Пока официальные представители Федерации тенниса Украины и капитан команды воздерживаются от публичных комментариев относительно ситуации, которая сложилась вокруг Олейниковой.

Украинская сборная должна начать выступления на турнире с четвертьфинального противостояния против команды Бельгии. Матчевая встреча запланирована на 24 сентября. Окончательная заявка украинок будет обнародована в ближайшее время.