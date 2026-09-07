Скандал в українському тенісі: Олійникову виключили зі збірної через "неспортивні причини"

Що сказала Олійникова

Про своє усунення від виступів за збірну України четверта вітчизняна ракетка (46-та у світі) дізналася одразу по завершенні змагань на US Open 2026. За словами Олександри, керівництво команди повідомило про її заміну в ростері. Водночас сама спортсменка переконана, що таке рішення ухвалене зовсім не через її ігрову форму чи спортивні показники.

Нагадаємо, Олійникова дебютувала у складі національної команди у квітні під час кваліфікації проти Польщі (4:0), де здобула впевнену перемогу у своєму матчі.

До попереднього списку на фінальний турнір, крім Олександри, також входили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Людмила Кіченок. Хто саме замінить тенісистку, капітан збірної Ілля Марченко наразі не оголосив.

Вирішальний старт у Китаї

Фінальний етап Кубка Біллі Джин Кінг-2026 пройде з 22 по 27 вересня у китайському місті Шеньчжень. Наразі офіційні представники Федерації тенісу України та капітан команди утримуються від публічних коментарів щодо ситуації, яка склалася навколо Олійникової.

Українська збірна має розпочати виступи на турнірі з чвертьфінального протистояння проти команди Бельгії. Матчева зустріч запланована на 24 вересня. Остаточна заявка українок буде оприлюднена найближчим часом.