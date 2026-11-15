Скандал с Соболенко получил продолжение: в США требуют штрафа в пользу Украины

Журналист требует наказания

Многолетний обозреватель Sports Illustrated и журналист CBS Джон Вертгайм отреагировал на ситуацию, возникшую после матча Соболенко против украинки Элины Светолиной на WTA Finals.

В своем сообщении в социальной сети X он подчеркнул, что объяснения белорусской теннисистки не должны освобождать ее от ответственности.

"Теперь, когда она фактически подтвердила эти отвратительные, ничем не оправданные высказывания, WTA обязательно должна ее оштрафовать. Регламент предусматривает ответственность за оскорбления не только соперников и официальных лиц, но и болельщиков. Средства от штрафа должны быть направлены украинской благотворительной организации", - написал Вертгайм.

Таким образом журналист призвал WTA не ограничиваться реакцией самой спортсменки, а рассмотреть возможность дисциплинарного наказания.

Какое наказание грозит Соболенко

Согласно регламенту WTA, за словесные оскорбления, в том числе в адрес зрителей, может предусматриваться штраф до 10 тысяч долларов.

Так что даже если высказывания Соболенко действительно были направлены на болельщиков, это не означает автоматического освобождения от возможной ответственности.

Информации об официальном решении WTA о штрафе для белорусской теннисистки пока нет.