Скандал із Соболенко отримав продовження: у США вимагають штрафу на користь України

Журналіст вимагає покарання

Багаторічний оглядач Sports Illustrated та журналіст CBS Джон Вертгайм відреагував на ситуацію, що виникла після матчу Соболенко проти українки Еліни Світоліної на WTA Finals.

У своєму дописі в соціальній мережі X він наголосив, що пояснення білоруської тенісистки не повинні звільняти її від відповідальності.

"Тепер, коли вона фактично підтвердила ці огидні, нічим не виправдані висловлювання, WTA обов'язково має її оштрафувати. Регламент передбачає відповідальність за образи не лише суперників та офіційних осіб, а й уболівальників. Кошти від штрафу мають бути спрямовані українській благодійній організації", – написав Вертгайм.

Таким чином, журналіст закликав WTA не обмежуватися реакцією самої спортсменки, а розглянути можливість дисциплінарного покарання.

Яке покарання загрожує Соболенко

Згідно з регламентом WTA, за словесні образи, зокрема на адресу глядачів, може передбачатися штраф до 10 тисяч доларів.

Отже, навіть якщо висловлювання Соболенко справді були спрямовані на вболівальників, це не означає автоматичного звільнення від можливої відповідальності.

Інформації про офіційне рішення WTA щодо штрафу для білоруської тенісистки наразі немає.