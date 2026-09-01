Быстрый разгром: Дарья Снигур уступила россияне на старте US Open

Течение поединка и состояние здоровья

Первое очное противостояние со Шнайдером сложилось для украинки неудачно. В первой партии "нейтральная" теннисистка не оставила сопернице шансов, оформив разгром 6:0. Перед вторым сетом Снигур вызвала медицинский таймаут из-за неудовлетворительного самочувствия.

В следующей партии Дарии удалось навязать борьбу: уступив старт сету, украинка отыгралась и вышла вперед со счетом 4:3. Впрочем, Шнайдер перехватила инициативу, выиграла три гейма подряд и закрыла матч. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

US Open-2026. Женщины. 1-й раунд

Дарья Снигур (Украина) – Диана Шнайдер (нейтральная спортсменка) – 0:6, 4:6

Статистика и положение украинок на турнире

За время поединка Снигур не выполнила ни одного эйса, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейка, тогда как соперница совершила 3 эйса, 3 ошибки на подаче и 6 брейков. Дарье не удалось повторить свой лучший результат на US Open - в 2022 году она пробилась во второй круг, одолев Симону Халеп.

Снигур стала третьей представительницей Украины, которая завершила выступления в Нью-Йорке на старте, присоединившись к Ангелине Калининой и Даяне Ястремской. В то же время Элина Свитолина и Марта Костюк уже вышли во второй раунд, а Александра Олейникова и Юлия Стародубцева вскоре проведут свои стартовые поединки.