Швидкий розгром: Дарія Снігур поступилась росіянці на старті US Open

Перебіг поєдинку та стан здоров'я

Перше очне протистояння зі Шнайдер склалося для українки невдало. У першій партії "нейтральна" тенісистка не залишила суперниці шансів, оформивши розгром 6:0. Перед другим сетом Снігур викликала медичний таймаут через незадовільне самопочуття.

У наступній партії Дарії вдалося нав'язати боротьбу: поступившись на старті сету, українка відігралася та вийшла вперед з рахунком 4:3. Втім, Шнайдер перехопила ініціативу, виграла три гейми поспіль та закрила матч. Зустріч тривала 1 годину 8 хвилин.

US Open-2026. Жінки. 1-й раунд

Дарія Снігур (Україна) - Діана Шнайдер (нейтральна спортсменка) - 0:6, 4:6

Статистика та становище українок на турнірі

За час поєдинку Снігур не виконала жодного ейсу, зробила 1 подвійну помилку та реалізувала 2 брейки, тоді як суперниця зробила 3 ейси, 3 помилки на подачі та 6 брейків. Дарії не вдалося повторити свій найкращий результат на US Open - у 2022-му році вона пробилася до другого кола, здолавши Симону Халеп.

Снігур стала третьою представницею України, яка завершила виступи в Нью-Йорку на старті, приєднавшись до Ангеліни Калініної та Даяни Ястремської. Водночас Еліна Світоліна та Марта Костюк уже вийшли до другого раунду, а Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева незабаром проведуть свої стартові поєдинки.