Шелтон второй раз подряд пробился на Итоговый турнир ATP: американец проводит лучший сезон в карьере
Американский теннисист Бен Шелтон второй раз подряд обеспечил себе участие в Итоговом турнире ATP. Благодаря успешным выступлениям в сезоне-2026 он получил право сыграть среди восьми лучших теннисистов года в Турине.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Четыре титула и исторический финал US Open
Нынешний сезон стал самым успешным в карьере 23-летнего американца.
Шелтон выиграл четыре турнира ATP. В Монреале он защитил титул на соревнованиях серии "Мастерс", а также стал чемпионом турниров ATP 500 в Далласе и Мюнхене и ATP 250 в Штутгарте.
Больше титулов в 2026 году получил только итальянец Янник Синнер, шесть раз ставший чемпионом.
Еще одним важным достижением Шелтона стало выступление на US Open. Американец впервые в карьере добрался до финала турнира Grand Slam, где уступил Александеру Звереву.
Благодаря результатам в Нью-Йорке, он поднялся на рекордное для себя четвертое место в мировом рейтинге.
Кто сыграет на ATP Finals-2026
Шелтон присоединился к теннисистам, которые уже гарантировали себе участие в заключительном турнире сезона. Ранее квалификацию обеспечили Александер Зверев и Карлос Алькарас.
Итоговый турнир ATP состоится с 15 по 22 ноября в итальянском Турине на арене Inalpi Arena.
В соревнованиях в одиночном разряде выступят восемь лучших теннисистов по итогам сезона. Сначала участники сыграют в двух группах, после чего по два сильнейших из каждой выйдут в полуфиналы.
Для Шелтона это будет второе подряд участие в престижном турнире, где он попытается завершить свой успешный сезон новым большим достижением.
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