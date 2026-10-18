Шелтон вдруге поспіль пробився на Підсумковий турнір ATP: американець проводить найкращий сезон у кар'єрі
Американський тенісист Бен Шелтон вдруге поспіль забезпечив собі участь у Підсумковому турнірі ATP. Завдяки успішним виступам у сезоні-2026 він отримав право зіграти серед восьми найкращих тенісистів року в Турині.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Чотири титули та історичний фінал US Open
Нинішній сезон став найуспішнішим у кар'єрі 23-річного американця.
Шелтон виграв чотири турніри ATP. У Монреалі він захистив титул на змаганнях серії "Мастерс", а також став чемпіоном турнірів ATP 500 у Далласі та Мюнхені й ATP 250 у Штутгарті.
Більше титулів у 2026 році здобув лише італієць Яннік Сіннер, який шість разів ставав чемпіоном.
Ще одним важливим досягненням Шелтона став виступ на US Open. Американець уперше в кар'єрі дістався фіналу турніру Grand Slam, де поступився Александеру Зверєву.
Завдяки результатам у Нью-Йорку він піднявся на рекордне для себе четверте місце у світовому рейтингу.
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Шелтон приєднався до тенісистів, які вже гарантували собі участь у заключному турнірі сезону. Раніше кваліфікацію забезпечили Александер Зверєв та Карлос Алькарас.
Підсумковий турнір ATP відбудеться з 15 до 22 листопада в італійському Турині на арені Inalpi Arena.
У змаганнях в одиночному розряді виступлять вісім найкращих тенісистів за підсумками сезону. Спочатку учасники зіграють у двох групах, після чого по двоє найсильніших із кожної вийдуть до півфіналів.
Для Шелтона це буде друга поспіль участь у престижному турнірі, де він спробує завершити свій найуспішніший сезон новим великим досягненням.
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