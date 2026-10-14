Уступила 11-й ракетке мира: Ястремская вылетела с турнира в Ухане

WTA 1000, Ухань. 1/16 финала

Ива Йович (США) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 6:1.

Как Ястремская проиграла Йович

В первом сете американка сразу совершила брейк, но Ястремская сумела отыграться. В дальнейшем соперницы обменивались выигранными геймами на приеме, а при счете 4:4 Йович снова взяла подачу украинки. После этого американка выдержала борьбу в собственном гейме и завершила партию со счетом 6:4.

Второй сет сложился для Даяны гораздо труднее. Йович выиграла первый гейм на приеме, защитила собственную подачу и сделала еще один брейк, ведя 4:0. Украинка сократила отставание, однако американка не разрешила ей вернуться в матч и закрыла сет.

Во время второй партии Ястремская вызвала на корт физиотерапевта из-за проблем с правым бедром.

Статистика матча Ястремская – Йович

Поединок длился 1 час 43 минуты. За это время украинка выполнила два эйса, а ее соперница – три. Ястремская допустила пять двойных ошибок, тогда как у Йовича не было ни одной.

По количеству винеров преимущество было на стороне Даяны - 20 против 13. В то же время американка допустила 12 непринужденных ошибок.

Что означает поражение для Ястремской

Для Даяны это было четвертое участие в турнире в Ухане. В двух предыдущих сезонах украинка выбывала уже в первом круге, а в 2019 году досталась четвертьфиналу.

Матч против Йовича стал для Ястремской 87-м в основной сетке турниров WTA 1000. На ее счету 37 побед на соревнованиях этой категории.

Даяна стала четвертой украинкой, завершившей выступления в одиночном разряде турнира в Ухани. Ранее соревнования покинули Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Марта Костюк.

В то же время борьбу продолжают Элина Свитолина и Дарья Снигирь. Также Ястремская еще сыграет в Ухане в парном разряде: она выступает в тандеме с другой украинкой – Ангелиной Калининой.