Уступила 11-й ракетке мира: Ястремская вылетела с турнира в Ухане
Даяна Ястремская завершила выступления в одиночном разряде турнира WTA 1000 в Ухане, проиграв американке Иви Йович. Во втором сете украинка обращалась за помощью к физиотерапевту.
О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.
WTA 1000, Ухань. 1/16 финала
Ива Йович (США) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 6:1.
Как Ястремская проиграла Йович
В первом сете американка сразу совершила брейк, но Ястремская сумела отыграться. В дальнейшем соперницы обменивались выигранными геймами на приеме, а при счете 4:4 Йович снова взяла подачу украинки. После этого американка выдержала борьбу в собственном гейме и завершила партию со счетом 6:4.
Второй сет сложился для Даяны гораздо труднее. Йович выиграла первый гейм на приеме, защитила собственную подачу и сделала еще один брейк, ведя 4:0. Украинка сократила отставание, однако американка не разрешила ей вернуться в матч и закрыла сет.
Во время второй партии Ястремская вызвала на корт физиотерапевта из-за проблем с правым бедром.
Статистика матча Ястремская – Йович
Поединок длился 1 час 43 минуты. За это время украинка выполнила два эйса, а ее соперница – три. Ястремская допустила пять двойных ошибок, тогда как у Йовича не было ни одной.
По количеству винеров преимущество было на стороне Даяны - 20 против 13. В то же время американка допустила 12 непринужденных ошибок.
Что означает поражение для Ястремской
Для Даяны это было четвертое участие в турнире в Ухане. В двух предыдущих сезонах украинка выбывала уже в первом круге, а в 2019 году досталась четвертьфиналу.
Матч против Йовича стал для Ястремской 87-м в основной сетке турниров WTA 1000. На ее счету 37 побед на соревнованиях этой категории.
Даяна стала четвертой украинкой, завершившей выступления в одиночном разряде турнира в Ухани. Ранее соревнования покинули Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Марта Костюк.
В то же время борьбу продолжают Элина Свитолина и Дарья Снигирь. Также Ястремская еще сыграет в Ухане в парном разряде: она выступает в тандеме с другой украинкой – Ангелиной Калининой.
Ранее мы сообщали, что Калинина и Ястремская успешно стартовали в парном разряде в Ухане.