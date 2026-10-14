Поступилась 11-й ракетці світу: Ястремська вилетіла з турніру в Ухані

WTA 1000, Ухань. 1/16 фіналу

Іва Йович (США) - Даяна Ястремська (Україна) - 6:4, 6:1.

Як Ястремська програла Йович

У першому сеті американка одразу зробила брейк, але Ястремська зуміла відігратися. Надалі суперниці обмінювалися виграними геймами на прийомі, а за рахунку 4:4 Йович знову взяла подачу українки. Після цього американка витримала боротьбу у власному геймі та завершила партію з рахунком 6:4.

Другий сет склався для Даяни значно важче. Йович виграла перший гейм на прийомі, захистила власну подачу та зробила ще один брейк, повівши 4:0. Українка скоротила відставання, однак американка не дозволила їй повернутися в матч і закрила сет.

Під час другої партії Ястремська викликала на корт фізіотерапевта через проблеми з правим стегном.

Статистика матчу Ястремська - Йович

Поєдинок тривав 1 годину 43 хвилини. За цей час українка виконала два ейси, а її суперниця - три. Ястремська припустилася п'яти подвійних помилок, тоді як Йович не мала жодної.

За кількістю віннерів перевага була на боці Даяни - 20 проти 13. Водночас американка припустилася 12 невимушених помилок.

Що означає поразка для Ястремської

Для Даяни це була четверта участь у турнірі в Ухані. У двох попередніх сезонах українка вибувала вже в першому колі, а у 2019-му році дісталася чвертьфіналу.

Матч проти Йович став для Ястремської 87-м в основній сітці турнірів WTA 1000. На її рахунку 37 перемог на змаганнях цієї категорії.

Даяна стала четвертою українкою, яка завершила виступи в одиночному розряді цьогорічного турніру в Ухані. Раніше змагання залишили Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Марта Костюк.

Водночас боротьбу продовжують Еліна Світоліна та Дарія Снігур. Також Ястремська ще зіграє в Ухані в парному розряді: вона виступає в тандемі з іншою українкою - Ангеліною Калініною.