"Погуглите об Олешках": украинская теннисистка эмоционально обратилась к зрителям в Сингапуре (видео)
Украинская теннисистка Александра Олейникова после победы на старте турнира WTA 500 в Сингапуре обратилась к болельщикам с важным призывом.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram спортсменки.
Олейникова обратилась к болельщикам
После завершения матча против американки Вивиан Вольфф Олейникова попросила зрителей обратить внимание на ситуацию в оккупированных Олешках Херсонской области.
"Вы знаете, что я из Украины, и у нас сейчас война. После завершения матча хочу попросить вас об одном: пожалуйста, погуглите информацию об Олешках. Они сейчас временно оккупированы, и там гуманитарная катастрофа.
Поступают сообщения, что люди там голодают, не имеют доступа к гуманитарной помощи, лекарствам и не могут уехать или эвакуироваться. Поэтому я прошу каждого: когда вы завершите просмотр этого замечательного турнира, поищите информацию и распространяйте ее - делитесь ею повсюду, чтобы мы могли спасти жизни украинцев", - сказала Олейникова.
Украинка вышла ко второму кругу
Сам матч против Вольфф Александра провела уверенно, обыграв соперницу в двух сетах – 6:1, 7:6.
Во втором круге Олейникова встретится с Маей Хвалиньской из Польши.
Что известно о ситуации в Олешках
Как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Олешки Херсонской области более полугода находятся в полной блокаде. По его словам, там остается более 6 тысяч человек, среди которых около 200 детей.
Сибига заявлял, что оккупационные силы не допускают в город гуманитарную помощь. Поэтому местные жители оказались в крайне сложных условиях.
Ранее мы сообщили, что Александра Олейникова отдаст призоввые с US Open в помощь ВСУ.