После 4 лет в "Альфе": Стаховский объявил о демобилизации из рядов ВСУ
Известный теннисист Сергей Стаховский завершил службу в рядах Центра специальных операций "Альфа" СБУ. 40-летний спортсмен был демобилизован в запас после более чем четырех лет в рядах Сил обороны.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу Сергея Стаховского в Instagram.
Путь в спецподразделении и детали службы
По словам самого Стаховского, командир подразделения подписал приказ о его увольнении в запас 10 сентября. Спортивная карьера теннисиста завершилась в начале 2022 года, после чего он сразу вернулся в Украину.
Неофициально на добровольной основе Стаховский присоединился к обороне страны с первых дней полномасштабного вторжения, а последние 2,5 года служил в "Альфе" официально.
Сергей входил в состав подразделения, выполнявшего сложные задачи вглубь территории врага, в частности участвовал в группе боевого снаряжения беспилотников.
Стаховский объяснил, что решение о демобилизации связано с личными причинами.
Дальнейшие планы
После демобилизации 40-летний экс-спортсмен планирует сосредоточиться на развитии собственного бизнеса – винодельческие Stakhovsky wines.
Виноградники этой винодельни расположены в Закарпатье.
Ранее мы сообщали, что россияне попали в падел-клуб, который основали Элина Свитолина и Сергей Стаховский.