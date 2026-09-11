После 4 лет в "Альфе": Стаховский объявил о демобилизации из рядов ВСУ

Путь в спецподразделении и детали службы

По словам самого Стаховского, командир подразделения подписал приказ о его увольнении в запас 10 сентября. Спортивная карьера теннисиста завершилась в начале 2022 года, после чего он сразу вернулся в Украину.

Неофициально на добровольной основе Стаховский присоединился к обороне страны с первых дней полномасштабного вторжения, а последние 2,5 года служил в "Альфе" официально.

Сергей входил в состав подразделения, выполнявшего сложные задачи вглубь территории врага, в частности участвовал в группе боевого снаряжения беспилотников.

Стаховский объяснил, что решение о демобилизации связано с личными причинами.

Дальнейшие планы

После демобилизации 40-летний экс-спортсмен планирует сосредоточиться на развитии собственного бизнеса – винодельческие Stakhovsky wines.

Виноградники этой винодельни расположены в Закарпатье.