Після 4 років в "Альфі": Стаховський оголосив про демобілізацію з лав ЗСУ
Відомий тенісист Сергій Стаховський завершив службу в лавах Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ. 40-річний спортсмен був демобілізований у запас після більш ніж чотирьох років у лавах Сил оборони.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на сторінку Сергія Стаховського в Instagram.
Шлях у спецпідрозділі та деталі служби
За словами самого Стаховського, командир підрозділу підписав наказ про його звільнення в запас 10 вересня. Спортивна кар'єра тенісиста завершилася на початку 2022-го року, після чого він одразу повернувся в Україну:
Неофіційно на добровільних засадах Стаховський долучився до оборони країни з перших днів повномасштабного вторгнення, а останні 2,5 року служив в "Альфі" офіційно.
Сергій входив до складу підрозділу, який виконував складні завдання вглиб території ворога, зокрема брав участь у групі бойового спорядження безпілотників.
Стаховський пояснив, що рішення про демобілізацію пов’язане з особистими причинами.
Подальші плани
Після демобілізації 40-річний екс-спортсмен планує зосередитися на розвитку власного бізнесу - виноробні Stakhovsky wines.
Виноградники цієї виноробні розташовані на Закарпатті.
Раніше ми повідомляли, що росіяни влучили у падел-клуб, який заснували Еліна Світоліна та Серігй Стаховський.