Після 4 років в "Альфі": Стаховський оголосив про демобілізацію з лав ЗСУ

Шлях у спецпідрозділі та деталі служби

За словами самого Стаховського, командир підрозділу підписав наказ про його звільнення в запас 10 вересня. Спортивна кар'єра тенісиста завершилася на початку 2022-го року, після чого він одразу повернувся в Україну:

Неофіційно на добровільних засадах Стаховський долучився до оборони країни з перших днів повномасштабного вторгнення, а останні 2,5 року служив в "Альфі" офіційно.

Сергій входив до складу підрозділу, який виконував складні завдання вглиб території ворога, зокрема брав участь у групі бойового спорядження безпілотників.

Стаховський пояснив, що рішення про демобілізацію пов’язане з особистими причинами.

Подальші плани

Після демобілізації 40-річний екс-спортсмен планує зосередитися на розвитку власного бізнесу - виноробні Stakhovsky wines.

Виноградники цієї виноробні розташовані на Закарпатті.