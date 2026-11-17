Как прошли стартовые поединки

Первая ракетка мира Александер Зверев начал турнир с прагматичной победы над испанцем Рафаэлем Ходаром в двух партиях – 6:4, 6:4. Немцу хватило по одному брейку в каждом сете, чтобы уверенно довести встречу до успеха на собственной подаче.

В другом матче этого квартета американец Бен Шелтон в напряженном трехсетовом противостоянии одолел француза Артура Фиса (6:2, 3:6, 6:3), одержав свою первую в карьере победу на ATP Finals после прошлогоднего провала на групповой стадии.

В параллельном квартете Карлос Алькарас (№3 ATP) продемонстрировал тотальную доминацию в игре против американца Фрэнсиса Тиафо, разгромив соперника со счетом 6:2, 6:2. Для испанца это четвертое выступление на Итоговом турнире в карьере – в прошлом году он дошел до финала, где уступил Яннику Синнеру.

Тем временем "нейтральный" Даниил Медведев в двух сетах обыграл дебютанта соревнований итальянца Флавио Коболли (7:6, 6:3), дожав соперника на тайбрейке стартовой партии.

Все результаты 1-го тура

Александер Зверев (Германия) – Рафаэль Ходар (Испания) – 2:0 (6:4, 6:4)

Бен Шелтон (США) - Артур Фис (Франция) - 2:1 (6:2, 3:6, 6:3)

Карлос Алькарас (Испания) – Фрэнсис Тиафо (США) – 2:0 (6:2, 6:2)

Даниил Медведев - Флавио Коболли (Италия) - 2:0 (7:6, 6:3)

Турнирное положение в группах

После первого игрового круга ситуация в группах выглядит так (в полуфинал выйдут по два лучших теннисиста из каждого квартета):

Группа А: 1. Карлос Алькарас – 1 победа (100% выигранных сетов); 2. Даниил Медведев – 1 (100%); 3. Фрэнсис Тиафо – 0 (0%); 4. Флавио Коболли – 0 (0%).

1. Карлос Алькарас – 1 победа (100% выигранных сетов); 2. Даниил Медведев – 1 (100%); 3. Фрэнсис Тиафо – 0 (0%); 4. Флавио Коболли – 0 (0%). Группа B: 1. Александер Зверев – 1 победа (100% выигранных сетов), 2. Бен Шелтон – 1 (67%), 3. Артур Фис – 0 (33%), 4. Рафаэль Ходар – 0 (0%).

Расписание матчей 2-го тура

Борьба на кортах Турина продолжится во вторник, 17 ноября. В 15.00 по киевскому времени отношения выяснят неудачники первого тура Фис и Ходар, а в 21.30 начнется центральный матч дня между Зверевым и Шелтоном.

В среду, 18 ноября, на корт выйдут участники группы А: сначала Алькарас сыграет против Медведева, а затем Коболли встретится с Тиафо.