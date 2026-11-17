Як пройшли стартові поєдинки

Перша ракетка світу Александер Звєрєв розпочав турнір із прагматичної перемоги над іспанцем Рафаелем Ходаром у двох партіях – 6:4, 6:4. Німцю вистачило по одному брейку в кожному сеті, щоб впевнено довести зустріч до успіху на власній подачі.

В іншому матчі цього квартету американець Бен Шелтон у напруженому трисетовому протистоянні здолав француза Артура Фіса (6:2, 3:6, 6:3), здобувши свою першу в кар'єрі перемогу на ATP Finals після торішнього провалу на груповій стадії.

У паралельному квартеті Карлос Алькарас (№3 ATP) продемонстрував тотальну домінацію в грі проти американця Френсіса Тіафо, розгромивши суперника з рахунком 6:2, 6:2. Для іспанця це четвертий виступ на Підсумковому турнірі в кар'єрі – торік він дістався фіналу, де поступився Янніку Сіннеру.

Тим часом "нейтральний" Даніїл Медведєв у двох сетах переграв дебютанта змагань італійця Флавіо Коболлі (7:6, 6:3), дотиснувши суперника на тайбрейку стартової партії.

Усі результати 1-го туру

Александер Звєрєв (Німеччина) – Рафаель Ходар (Іспанія) – 2:0 (6:4, 6:4)

Бен Шелтон (США) – Артур Фіс (Франція) — 2:1 (6:2, 3:6, 6:3)

Карлос Алькарас (Іспанія) – Френсіс Тіафо (США) – 2:0 (6:2, 6:2)

Даніїл Медведєв – Флавіо Коболлі (Італія) — 2:0 (7:6, 6:3)

Турнірне становище в групах

Після першого ігрового кола ситуація в групах має такий вигляд (до півфіналу вийдуть по два найкращі тенісисти з кожного квартету):

Група А: 1. Карлос Алькарас – 1 перемога (100% виграних сетів), 2. Даніїл Медведєв – 1 (100%), 3. Френсіс Тіафо – 0 (0%), 4. Флавіо Коболлі – 0 (0%).

1. Карлос Алькарас – 1 перемога (100% виграних сетів), 2. Даніїл Медведєв – 1 (100%), 3. Френсіс Тіафо – 0 (0%), 4. Флавіо Коболлі – 0 (0%). Група B: 1. Александер Звєрєв – 1 перемога (100% виграних сетів), 2. Бен Шелтон – 1 (67%), 3. Артур Фіс – 0 (33%), 4. Рафаель Ходар – 0 (0%).

Розклад матчів 2-го туру

Боротьба на кортах Турина продовжиться у вівторок, 17 листопада. О 15:00 за київським часом стосунки з'ясують невдахи першого туру Фіс та Ходар, а о 21:30 розпочнеться центральний матч дня між Звєрєвим та Шелтоном.

У середу, 18 листопада, на корт вийдуть учасники групи А: спершу Алькарас зіграє проти Медведєва, а згодом Коболлі зустрінеться з Тіафо.